Comment favoriser l'accès des plus pauvres à la culture

Dimanche, c'est la Journée mondiale des pauvres. À cette occasion, on évoque la place des personnes démunies dans la société. Et notamment l'accès à la culture : est-elle réservée aux riches ? En quoi est-ce important de favoriser l'accès à la culture pour tous ? Pour y répondre, Stéphanie Gallet et Melchior Gormand reçoivent Marie-Aleth Grard, la présidente d'ATD Quart Monde, la cantatrice Malika Bellaribi, et le sociologue Lionel Arnaud.

[Dossier] Dimanche 15 novembre, Journée mondiale des pauvres - Dimanche 15 novembre 2020, ce sera la 4e Journée mondiale des pauvres. Instituée par le pape François en 2017, elle a pour thème "Tends ta main au pauvre". À cette occasion, l'émission JE PENSE DONC J'AGIS est consacrée toute cette semaine à la place des plus pauvres dans notre société. Il est question d'écologie, d'accès à la culture, de la pandémie de Covid-19 et de la place des plus démunis dans l'Église.

