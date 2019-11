Comment recréer du lien dans une France fracturée?

"Gilets jaunes", un an de mobilisation

Le 17 novembre prochain, cela fera un an que le mouvement des "Gilets jaunes" a pris une ampleur significative, mobilisant pour son "acte 1" entre 280.000 et plus d'1 million de personnes. Ce mouvement spontané d’hommes et de femmes de la France périphérique vise à dénoncer le coût de la vie mais aussi la détérioration des services publics dans les territoires où ils vivent.

Le Grand Débat national (de janvier à mars 2019) a pu faire croire au président de la République que la colère sociale est passée. Ce serait se faire illusion ! En effet, comme le constate le politologue Jérôme Fourquet, dans son essai à succès : "L'archipel français" (éd. Seuil), la société française est profondément divisée.



Comment Refaire société ?

Un an après l'Acte 1, se tiennent à Lille les 93e Rencontres des Semaines sociales de France (SSF), sur le thème : "Refaire société, comment inventer des liens dans une France fracturée ?" Depuis 1904, les Semaines sociales sont un espace de rencontres, de formation et de débat, qui s'adresse à tous ceux qui recherchent le bien commun et qui souhaitent s’appuyer sur la pensée sociale chrétienne.

Au programme des journées du 16 et 17 novembre, des tables-rondes sur "Les fractures sociales : des réalités et des perceptions" avec Jérôme Fourquet, ou "EnVie", un spectacle des membres de la communauté Magdala. Pour y assister, il suffit de s'inscrire en ligne.