Comment vivre le multiculturalisme ?

Comment faire se rencontrer des peuples qui se détestent ou qui ignorent l'existence de l'autre ? Comment faire pour qu'ils se sentent à l'aise chez nous ? Quelle attitude adopter, rigueur ou compassion ? Autant de questions auxquelles nous sommes de plus en plus souvent confrontés avec l'afflux de réfugiés et de migrants qui ont vécu des situations de guerre ou de misère dramatiques. Sans entrer dans des considérations politiques, comment pouvons-nous les accueillir dignement et dans le respect de la personne humaine ?

Les invitées d'Ina Bourreille dans Cap Education nous aident à y voir plus clair et à surmonter certaines craintes face à un mode de vie, une culture, une langue qui nous sont étrangers.

16 Mai : Après avoir enseigné le français en Grande Bretagne pendant 16 ans, Catherine Loneux est enseignante de français langue étrangère (FLE) auprès de jeunes migrants à Bordeaux.

23 Mai : Estelle Gioan est psychologue à la clinique transculturelle Mana (hôpital St André) qui s'occupe de soins psychothérapeutiques et prévention auprès des populations migrantes.

30 Mai : Florie Bodet est directrice de l'école St Michel (ensemble scolaire St Genès - La Salle) ouverte à tous quelles que soient leurs origines ethniques, sociales ou religieuses. Un véritable défi qui permet d'accueillir les enfants du quartier, cosmopolite, avec succès.