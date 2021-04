Communauté Historia - Défense du patrimoine

L'ASBL "Communauté Historia"; protéger, sauvegarder, sensibiliser

?



Le patrimoine est un héritage mais aussi une partie de chaque citoyen. C'est un des aspects les



plus visibles lorsqu'on aborde la préservation du patrimoine, le citoyen s'identifie à sa culture.



Le patrimoine constitue également une source d'identité et de cohésion pour des communautés perturbées par l’accélération des changements et l'instabilité économique. Une atteinte à cette même culture représente toujours un émois particulier. Depuis 2016, l'association, anciennement appelée « communauté de la défense du château rouge » s'est donnée l'objectif de mettre en place une défense du patrimoine et de l'environnement et de pouvoir par ailleurs transmettre ses valeurs de justice, d'égalité et de respect.