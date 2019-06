Conférence A Guggenheim - Partie 1

Le 18 janvier 2019, le père Antoine Guggenheim, fondateur et ancien directeur du pôle de recherche du collège des Bernardins, donnait une conférence au centre diocésain de Rouen, à l'invitation de la Pastorale des personnes homosexuelles et de leur famille. Le sujet : l'accompagnement et l'accueil des personnes homosexuelles au sein de l'Eglise. Nous vous proposons de la réécouter en deux parties : 1ère partie ce vendredi 28 juin, 2e partie, vendredi prochain 5 juillet 2019.