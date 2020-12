Confins Polono- Lithuaniens

Alors quelques dates pour y voir plus clair . Les polonais sont des slaves , les lituaniens , comme les

lettons , sont des baltes , la différence entre eux est que les premiers sont catholiques alors que les

seconds sont luthériens , sujets des barons baltes , les successeurs des chevaliers teutoniques sécularisés à

la Réforme .

. Deux histoires se confrontent , les lituaniens très proches des polonais depuis le mariage de la reine de

Pologne avec le grand duc de lituanie , Jagellon , en 1386 , les deux peuples se rapprochent pour faire

front commun façe aux chevaliers teutoniques et leurs cousins « Portes-Glaives »qui conquièrent tous les

bords de la baltique de Gdansk /Dantzig jusqu’au golfe de Finlande . Et c’est cette union des lituaniens et

des polonais qui battent et arretent les chevaliers allemands à la bataille de Tannenberg/Grunwald en 1410