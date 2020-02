Fil rouge : constructions pérennes



- REMUSICALISER LE MONDE

"Construire en humanité", Création radio et musicale de Martin Ferron



- INITIATIVE INSPIRANTE

Construire par l’éducation et la culture



- MUSIQUE

Édifications interculturelles : "Sénégal Fast Food", des maliens Amadou et Mariam et du français Manu Chao



- BESOIN D’AILLEURS

Construire par l’architecture, le patrimoine et le développement durable.

Quelques bonnes idées en provenance d’Haïti



- CULTURE DE SENS

"Optimistes bâtisseurs"



Martin Ferron : Textes, Animation, Musiques et Réalisation

Erika Leclerc-Marceau : Animation