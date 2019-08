Contes - 31 août 2019 à 18:30

le samedi à 18h30 et le dimanche à 09h30

Cet été, la compagnie Via Nova s'attaque aux "Caractères" ou "les Mœurs de ce siècle". Une œuvre écrite par Jean de La Bruyère et dont la première édition paraît en 1688, revisité en format audio par notre compagnie préférée, pour le plaisir de tous, petits et grands.