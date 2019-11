Tous les lundis à 12h15

Chaque semaine, Contes et poésie vous offre 10 minutes de rêve et d’imaginaire grâce à la lecture incarnée et poétique de contes et poèmes. Une émission qui offre la possibilité d’entendre des mondes différents, des voyages, d’entendre du Beau avec une approche esthétique des mots et des textes. Un temps d’écoute pure mais aussi de réflexion, un espace d’enchantement, d’évasion qui permet de poser des image sur des mots, des sons. La pureté et la beauté de la lecture fera la qualité de ces temps d’antenne qui se veulent être un temps savoureux et paisible.