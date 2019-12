Conversations avec Monsieur Androuet du Cerceau

Si le cœur vous en dit, ouvrez le livre et feuilletez ces pages, vous y verrez des représentations que vous avez déjà vues, aperçues, là vous les admirerez en grand, vous aurez devant vous des planches superbes, tirées des gravures sur cuivre de l’édition originale, le talent du dessinateur est confondant, et mène à une douce rêverie, beauté des formes, soin du détail, et petite mélancolie, petit vague à l'âme sur tant de beautés disparues.