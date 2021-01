"Corentine" de Roselyne Bachelot

Mme Bachelot nous raconte la vie de sa grand-mère maternelle Corentine, née en 1890 à Gourin, et c'est toute une époque qui se déroule sous nos yeux, l'époque où la vie était très dure en Bretagne et où beaucoup de jeunes femmes ont dû quitter leur région pour tenter leur chance à Paris.

Un parcours parcours mêlé de chance et de combat...