Corinne Giacometti, pour l’association PEPS Aude

Créé en 2010, le Pôle éducation parentalité scolarité Aude a su gagner la reconnaissance des partenaires institutionnels, des enfants et des parents. Car Peps Aude est une référence en matière d’accompagnement et de soutien à la scolarité.

Mais pas que, c’est aussi un centre de formation, une structure agréée "Jeunesse et éducation populaire" (par le ministère chargé de la vie associative), un lieu d’accueil pour les jeunes en service civique, et une association habilitée par le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents