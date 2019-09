Un jour, la mère de Louisa s'est absentée pour une intervention médicale et n'est jamais rentrée à la maison. Quinze ans après, dans le cadre de sa thèse de médecine, Louisa rencontre Marthe Gautier, une vieille dame qui a consacré sa vie à la recherche scientifique et s'est vu dépossédée de son travail… Le livre entrecroise une fiction familiale aux méandres inattendus et l'authentique controverse liée à la découverte de la trisomie 21.



Chronique de Jacques PLAINE publiée dans L’Essor

Corinne Royer - Ce qui nous revient - Actes Sud - 21 €



Corinne Royer née à Saint-Étienne vit entre Saint-Étienne, Paris et Uzès. Directrice d’une agence de communication et réalisatrice de documentaires, elle signe avec « Ce qui nous revient » son quatrième roman.



Lorsque en ce matin lumineux Elena embrassa son mari Nicolas et sa fille Louisa, rien ne permettait d’imaginer que son départ serait sans retour. En montant dans la Volvo elle ne laissa rien paraître et seul le chien vautré au milieu du chemin, geignant la truffe entre les pattes, sembla pressentir le pire. Mais un chien peut-il avoir un pressentiment ? Trois jours, trois mois, trois ans, Plus d’Elena, envolée Elena, disparue Elena.



Plus tard, beaucoup plus tard, Nicolas avouera à Louisa que sa mère était partie « pour trois modiques journées parce qu’ils avaient ensemble décidé de ne pas garder le fœtus porteur d’un chromosome surnuméraire logé dans son ventre ». En un mot qu’elle était allée se faire avorter d’un enfant trisomique.



Tristesse infinie de deux êtres abandonnés, attente angoissée de l’improbable retour, vie saccagée d’un père et de sa fille. « Elle a tout salopé, tu comprends, elle a tout salopé ». Louisa grandira dans l’attente et le doute, lycée, université, médecine, thèse de doctorat : « Mise en évidence d’un chromosome surnuméraire dans le syndrome de Down ». Sujet qui la conduira chez une vieille dame, Marthe Gautier « la découvreuse oubliée ».



Un personnage de roman cette Marthe Gautier mais qui existe bel et bien dans la vraie vie. Une femme médecin - toujours bon pied bon œil à 93 ans - et qui en 1959 a joué un rôle majeur dans la découverte du chromosome surnuméraire chez les patients atteints de trisomie. Une chercheuse dont l’importance de la contribution à cette découverte a été sournoisement minimisée par celui qui répugnait à partager les honneurs et dont la seule excuse pourrait être d’avoir voulu griller la politesse à une autre généticienne, Patricia Jacobs - écossaise celle-ci - et elle aussi sur la piste du chromosome surnuméraire.



Associant habilement fiction et réalité, Corinne Royer apporte ici sa pierre à la réhabilitation de Marthe Gautier dont la découverte de la cause du mongolisme valut à un autre les Prix les plus prestigieux dans le monde de la génétique.



Vendredi 13 septembre à 18 heures et à la Librairie de Paris, enregistrement public sur RCF de l’émission « A plus d’un titre » avec Corinne Royer. A 17 h15, même lieu enregistrement public d’une « Carte Blanche » avec Gérard Staron pour son livre « L’opérette » Editions Spinelle