Fabien Genest

Fabien GenestJournaliste au Progrès, où il travaille comme secrétaire de rédaction. Il est passionné par la musique, le cinéma, la culture. Il réalise l’émission « Rideau rouge, écran noir » qui balaie chaque vendredi l’actualité culturelle de la région. En partenariat avec la librairie Forum, il propose le coup de cœur : un feuilleton musical qui chaque jour à 11 h55 et 20h permet de découvrir les dernières sorties musicales, dans les domaines les plus variées : un ton très RCF, original et décalé !