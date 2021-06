Coup de projecteur sur Bernard Werber et son roman "Demain les chats" en BD

Dany "histoire de savoir" ,Sophie WHETTNALL elle expose dans le cadre du projet ”art and well-being” une exposition intitulé”into the mind” .

Frédéric Ronsse, de la librairie Flagey, Frédéric qui nous recommande"Les amants de Shamhat.

Pierre-Paul Delvaux se pose la question Et si Kafka avait tout faux?

Coup de projecteur sur Bernard Werber et son roman "Demain les chats" adapté en BD

La librairie Siloe,Geneviève Ivens nous propose “Marcher dans les bois” de Peter Wohlleben

Enfin Charles Declercq pour la séquence “ Il y a quoi au ciné ce week end?"