En cette fin d'année 2020, l'asbl Couples et familles revient sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la vie familliale et conjugale, mais aussi sur la manière dont les inégalités préexistantes (socio-économiques, scolaire, de genre) se sont accrues. C'est aussi l'occasion d'évoquer l'impact du Covid-19 sur le fonctionnement de l'asbl et sur les thématiques des doussiers Nouvelles Feuilles Familliales de 2020.