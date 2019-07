Courageux et craintif (2/2) (bon pour été)

Dans notre chronique du Patois en langue romane, nous retrouvons notre duo Jean-Marie Bressot et François Bussert qui, nous propose la seconde partie du texte de réflexion : "Craintif mais Courageux" écrit par notre invité qui porte sur la sagesse et la déraison de l'être humain.

Une émission réalisée et présentée par Jean-Marie Bressot avec la participation de François Bussert.