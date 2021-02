COVID et distanciation sociale

"La distanciation sociale a profondément bouleversé les vécus individuels et collectifs durant la pandémie de Covid-19 : elle a mis à distance mais elle a aussi paradoxalement mis en évidence des liens reconnus comme « essentiels ».



Les rapports interhumains ont été profondément interrogés : utiles, dangereux, indifférents, décisifs… Selon les lieux – familiaux, sociaux, associatifs et culturels, religieux et cultuels, hospitaliers, professionnels, lieux de ravitaillements, de sortie…– selon la situation antérieure, le vécu seul dans un appartement ou une maison pour une personne âgée, un lieu étroit avec des enfants, l’éloignement de ces derniers, etc., les expériences ont été les pires et les meilleures ! Elles ont interrogé sur ce qui est vraiment « essentiel ». Mais le confinement a aussi aggravé des situations de maltraitance. Il a frustré quant aux comportements de proximité en particulier à l’occasion des enterrements ou de l’accompagnement de mourants ou de personnes en situation de handicap (Alzheimer…). De nouvelles technologies ont pris place dans les relations : tablettes, traçage numérique, etc."