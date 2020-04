une semaine, un artiste : Craig Chaquico, un guitariste aux multiples

facettes qui navigue entre new age, wolrd musique, et blues. Il s’est beaucoup investit pour sensibiliser son public aux pouvoir thérapeutique de la musique, ainsi que son profond respect du travail des physiothérapeutes. Il a joué dans des programmes de musicothérapie pour les écoles et

les établissements de soins de santé aux États Unis.