Crèche Vendée Miniature

Une idée de sortie pour cette fin d'année... A Brétignolles-sur-Mer, Vendée Miniature propose sa crèche de Noël animée.

Ca se passe tous les week-ends de décembre et de janvier, et même tous les jours du 21 décembre au 5 janvier.

L'occasion de découvrir ce site incontournable du littoral vendéen, gardien du patrimoine et des traditions du département !