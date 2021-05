culture en WE

Bonjour à tous et bienvenue dans Culture en week-end votre rendez-vous du samedi ou on vous propose un panorama culturel en 50 minutes...

On commence avec DANY et Histoire de savoir “la Dame à la Licorne.”

On fera le plein de bulles avec Frédéric Ronsse, de la librairie Flagey...Son coup de cœur pour Ludwig et Beethoven - de Mikaël Ross publié chez Dargaud

Pierre-Paul Delvau “la petite halte avec un grand texte” Aujourd'hui, “Le livre brûlé”

Ce week-end, c’est “la Fête de l’iris”.Julie Verhoeven va nous en dire plus en compagnie de Jeroen Roppe de visit.brussels

Si vous aimez vous balader et écouté la nature la librairie Siloé nous propose Écoutons la forêt - Hervé Millancourt aux éditions Larousse

On fera “le clap de fin” de ce culture en week-end avec Charles Declercq qui nous parlera d’un festival cinéma en ligne le festival Millenium