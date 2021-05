Culture en we

On commence cette émission avec Dany qui nous emmène aux Musées Royaux des Beaux-Arts pour admirer Carta Canta, l’exposition consacrée à Pierre Alechinsky…

On fera ensuite Le plein de bulles...les conseils BD de Frédéric Ronsse, de la librairie Flagey, Frédéric qui nous recommande Le spectateur - de Théo Grosjean ...c’est la collection Noctambule des Editions Soleil)

Et puis dans sa petite halte avec un grand texte, Pierre-Paul Delvaux nous parlera du courage de la nuance...ce titre d’un livre récent de Jean Birnbaum a aiguisé la réflexion de Pierre Paul, vous l’entendrez

Julie Interviewe Steven Palmaers organisateur du Brussels Jazz Weekend le 29 & 30 mai

Une pause littérature avec le conseil de Régis Vanderweyer pour la librairie Siloe...Régis qui nous recommande le dernier Van Cauwelaert, Didier de son prénom “ Le pouvoir des animaux” publié chez albin michel

Enfin on fermera les portes de ce culture en weekend avec Charles Declercq pour la séquence “y a quoi, à la télé, ce weekend?”

Ce WE, charles Declercq vous conseille trois films: Kursk de Thomas Vinterberg; Retour chez ma mère d'Eric Lavaine et son coup de coeur, La Forme de l'eau de Guillermo Del Toro