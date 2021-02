Culture en week-end 06 février 2021

Cette semaine dans Culture en week-end on vous emmène au musée juif de Belgique pour une exposition évènement ‘Home’. ‘Home’ constitue la première rétrospective consacrée au travail d’Assaf Shoshan, photographe et vidéaste qui vit et travaille entre Paris et Tel Aviv. Cette un exposition inédite qui retrace le fil d’une œuvre sensible et engagée, réalisée sur une dizaine d’années entre le Moyen-Orient et l’Europe, avec l’Afrique en toile de fond. Et pour en parler c’est Delphine Freyssinet qui a joint Bruno Benvindo, le directeur des expositions au musée juifs de Belgique.

Mais également, vos séquences habituelles :

- Histoire de savoir - Dany : Banksy

- Le plein de bulles :On fera ensuite le pleins de bulles avec Frédéric Ronsse, de la librairie Flagey, Frédéric parlera de son coup de coeur ‘Malgré tout’ de Jordi Lafèbre

- La petite halte avec un grand texte: Pierre-Paul nous invite à réfléchir sur ‘la question’ car ‘la question’ est précieuse !

- La librairie Siloé : Geneviève Ivinsse de la librairie Siloé nous présente son coup de coeur "Chaque aurore te restera première " de Colette Nys Mazure.



- Cinecure : Y'a quoi à la télé avec Charles Declercq