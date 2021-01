Culture en week-end 30 janvier 2021

Une émission présentée par Delphine Freyssinet et Julie Verhoeven.

Cette semaine dans Culture en week-end on parlera d'une exposition de mannequins en bois: ‘1000 petits bonshommes “confinés dehors”. Ces 1000 petits bonshommes ont été customisés par des artistes connus et anonymes, au bénéfice de l'association Infirmiers de Rue. Ce projet veut soutenir les artistes, professionnels et amateurs, en leur donnant de la visibilité virtuelle pendant le confinement et maintenant, en les exposant. Et c’est avec Solène Perrault et vous même Delphine, que vous avez joint cette semaine Emmanuel Angeli, le commissaire de l'expo.

Mais également, vos séquences habituelles :

- Histoire de savoir - Dany : Alexander Calder

- Le plein de bulles : Frédéric Ronsse, de la librairie Flagey, Frédéric qui nous parlera d’une splendide BD ‘Sur un air de Fado’ où on plonge dans le Portugal d’avant la Révolution des Œillets. ‘Sur un air de Fado’ est signé Nicolas Barral, publiée chez Dargaud.

- La petite halte avec un grand texte : Pierre-Paul Delvaux Pierre-Paul nous invite dans l'univers du poète belge, Norge

- La librairie Siloé : Régis Vanderweyer de la librairie Siloe. Régis qui nous parlera de son coup de coeur "Le train des enfants" de Viola Ardone publiée chez Albin Michel.



- Cinecure : Y'a quoi à la télé avec Charles Declercq