Culture en weekend 23 janvier 2021

Une émission présentée par Delphine Freyssinet et Julie Verhoeven.

Cette semaine dans Culture en week-end Delphine à joint Maxime Coton, pour le projet "Au dos des nuits". L'écrivain belge francophone, homme de radio, réalisateur, cinéaste, fait sortir la poésie des livres pour l'afficher à nos fenêtres. Ce projet protéiforme est porté par l’asbl Bruits.

Mais également, vos séquences habituelles :

- Histoire de savoir - Dany : Juan Miro

- Le plein de bulles : Frédéric Ronsse qui a eu un coup de coeur pour la toute première BD d’une toute jeune autrice de 23 ans, Alix Garin et son très beau “Ne m’oublie pas” publié aux éditions Le Lombard

- La petite halte avec un grand texte : Pierre Paul Delvaux qui se demande si on peut tout dire en toute confiance.

- La librairie Siloé : Geneviève qui nous parlera de “Dieu, le temps, les hommes et les anges” d’Olga TOKARCZUK publié chez Robert Laffont

dans la collection Pavillon Poche



- Cinecure : Y'a quoi à la télé avec Charles Declercq