Culturez-moi, le reportage - 16 avril 2021 à 11:45

Tous les vendredi à 11h45

Chaque semaine RCF Sud Bretagne permet aux auditeurs d’entendre les acteurs culturels du territoire, la vie des salles de spectacles, la vie des associations culturelles, l’actualité culturelle…. à travers un magazine visant à valoriser et dynamiser la culture locale. Par le biais d’interviews et de reportages, faire découvrir toutes les richesses de la culture en Morbihan. Chaque semaine le magazine propose aussi un agenda complet et exhaustif qui permettra aux auditeurs de faire leurs choix culturels et de réserver les spectacles. L’émission met en valeur tous types de scènes mais également les arts vivants et les arts de la rue. En lien directe avec les acteurs culturels, elle est une passerelle entre la culture et ceux qui n’ont pas accès à la culture ou en sont éloignés. La culture pour tous et par tous, une culture accessible à tous.