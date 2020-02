Le ténor Cyrille Dubois et le pianiste Tristan Raës présentent leur récital dans la chapelle des Chartreux de Lyon.

Au programme : mélodies de Gabriel Fauré et Franz Liszt sur des poèmes de Victor Hugo et Leconte de Lisle, extraits de Don Giovanni et Cosi fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart, de l'Elisir d'Amore et de la Fille du régiment de Gaetano Donizetti, extraits du Barbier de Séville de Goachino Rossini...

Vendredi 7 février 2020 à 20h

MÉLODIES ET AIRS D'OPÉRAS

