Daisy Dolls "La Lavande" - Le live 4/5

Et nous nous envolons à Vichy où les Daisy Dolls posent leurs voix au coeur du studio de Stefan Colomb.

Deux étudiantes clermontoises, Mathilde et Zoé qui, guitare à la main laissent parler leur talent.

Deux voix qui se complètent dans une douceur complice. Et qui séduisent de plus en plus.

Daisy Dolls (les poupées marguerite, un nom évident pour ces amoureuses des fleurs) a sorti son album "Midnight Songs" fin 2019 avec des reprises mais aussi des compositions.

Elles nous proposent aujourd'hui une reprise de la chanteuse Pomme, "La Lavande".

Et durant le confinement Mathilde et Zoé on surmonté les distances pour de nouveau sur leurs réseaux sociaux fredonner cette reprise d'Oasis, "Half the World away".

Désormais, ce duo aux influences mutliples a hâte de retrouver la scène mais aussi les mariages ou les anniversaires. Et les demandes sont déjà là!

Vous pouvez les déouvrir et les suivre sur leur chaîne Youtube : https://www.youtube.com/results?search_query=daisy+dolls, , leur compte Instagram, https://www.instagram.com/daisydolldolls/?hl=fr et leur page facebook : https://www.facebook.com/Daisy.Dolls.Dolls/.