Danièle Lebrun, Hors la loi, sur scène à Luxembourg en février 2021

Bravo et Merci Danièle Lebrun, plus de 60 ans de carrière au théâtre, à la télévision et au cinéma. Danière Lebrun enregistrée dans sa loge au Grand Théâtre de Luxembourg, en tournée avec la Comédie Française dans Hors la Loi de Pauline Bureau, une pièce consacrée à l'affaire Marie-Claire Chevallier accusée d'avortement illégal subi à la suite d’un viol et défendue par Gisèle Halimi au procès qui en découla, le procès de Bobigny en 1972. C'est aussi l'occasion de parcourir la carrière de Danièle Lebrun et nous évoquerons en particulier "Les nouvelles aventures de Vidocq" avec Claude Brasseur dans les années 70.