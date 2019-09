Dans le jardin de George Sand

On aurait aimé l’avoir pour amie .

George Sand, ce fut un être engagé et curieux de tout, un être généreux, joyeux, un bourreau de travail, mais avant tout, George Sand c’est une femme, une femme d’une modernité peu commune. Aussi à l’aise en déambulant sur les grands boulevards portant pantalon, haut de forme, un cigare au bec pour le plus possible choquer le bourgeois, que dans sa cuisine en parfaite maîtresse de maison. Elle fut mère et amante, châtelaine et révolutionnaire...