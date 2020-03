Dans les coulisses de l’ exposition « extases, les mystiques » avec André Siegel

Dès que la situation le permettra nous pourrons nous rendre au cloître des Célestins en Avignon pour découvrir la nouvelle version retravaillée de l’exposition « Extases, les grandes mystiques » d’Ernest Pignon Ernest, une exposition que nous avions déjà pu admirer à la Chapelle Saint Charles en 2008.

En attendant, découvrons le travail préparatoire avec André Siegel, collaborateur technique de l’artiste, interviewé par les élèves de 3° de Martine Istre, professeur d’arts plastiques au collège privé Champfleury d’Avignon.



André Siegel avec les élèves du collège privé Champfleury : Lisa, Inès, Saïfedine et Marc.

Laissons la parole à Ernest Pignon Ernest :

« Le travail que j’ai mené sur Naples durant de nombreuses années m’a amené à lire Thérèse d’Avila, puis les écrits d’autres grandes mystiques (d’elles ou de leur confesseur). Probablement, parce que j’ai fait du corps l’objet et le sujet de toutes mes explorations, ce qu’elles ont dit de l’âme et du corps m’a fasciné…….

…….. En 1992, pour passer de cette fascination au questionnement, comme une quête et un défi, j’ai, en imaginant leur portrait, tenté de représenter l’infigurable, chercher comment faire image de chairs qui aspirent à se désincarner, comment exprimer ces contradictions intenses, ces paradoxes spirituels et charnels, ces corps masqués et dévoilés traversés de plaisir et d’angoisse, de désir et de rejet......

........ De cette recherche qui s’est développée durant plusieurs années parallèlement à d’autres réalisations, me reste aujourd’hui une centaine de dessins et de croquis préparatoires et les portraits en pied, grandeur nature, des sept qui m’ont le plus passionné : Marie-Madeleine, Hildegarde de Bingen, Angèle de Foligno, Catherine de Sienne, Thérèse d’Avila, Marie de l’Incarnation, Madame Guyon. » Ces sept dessins - qui tous sont traversés d’une dynamique qui suggère un mouvement d’élévation - se reflètent dans un plan d’eau qui symétriquement les inscrit dans la profondeur. »

