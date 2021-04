Dans les coulisses du musée des Confluences

Cela fait cinq mois que les musées sont fermés, et même si les objets et œuvres d’art se dérobent à notre regard, ils continuent derrière les portes closes à voyager, à être étudiés par des chercheurs, ou à être préparés en vue de prochaines expositions.

Alors que se passe-t-il dans les coulisses des grands musées ? Notre reporter de Lyon Charlotte Mongibeaux est allée visiter les réserves du musée des Confluences de Lyon, le musée d'histoire naturelle et d'anthropologie.



Un crocodile sacré de plus de 4 mètres de long

Il y a quelques semaines, 500 objets prêtés à un musée canadien sont rentrés au Centre de conservation et d’Etude des collections (CCEF). L’occasion de découvrir comment sont traitées les collections dans une chambre froide à -35°, pour protéger les réserves face à la potentielle propagation de nuisibles. Nous en profiterons pour faire un tour dans l’impressionnant fonds d’Egyptologie, où se repose un crocode sacré de plus de 4 mètres de long.



Une bibliothèque composée de plus de 20 000 ouvrages

La deuxième partie de ce feuilleton est consacrée à un autre volet important du CCEF : le fonds documentaire. Il est composé de plus de 20 000 ouvrages, certains conservés avec beaucoup de soin et très rarement exposés. Les archives sont aussi conservées dans ce bâtiment, des documents peu connus du grand public, qui racontent l’histoire du musée, son passé et d'autres aspects cachés de ses coulisses.



Un musée en ligne

Il va falloir encore s'armer de patience avant de pouvoir retourner dans les musées, alors pour attendre nous vous parlerons de l’explorateur de ressources du site internet du musée des Confluences, qui répertorie les œuvres et objets des collections numérisés. Une véritable salle d'exposition numérique.

Intervenants :

David Besson, responsable adjoint des collections

Béatrice Allemand, responsable du service des ressources documentaires

David Comte, responsable du service communication

Musique du feuilleton :

Jorge Arriagada, Bande originale du film "Les ames fortes" de Raoul Ruiz, presente a Cannes 2001

copie : VirginieSony Music