Dans les coulisses du musée Estrine avec sa directrice Elisa Farran.

Le musée est installé dans un très bel hôtel particulier, l’hôtel Estrine, construit en 1749. Exceptionnel témoignage de l’architecture provençale au XVIIIe siècle, il fut la demeure des représentants des Princes de Monaco, qui furent seigneurs de Saint-Rémy à partir de Louis XIII. La collection publique du musée Estrine, musée associatif labellisé « Musée de France » par le ministère de la culture en 2007, y est aujourd’hui conservée et présentée au public. Elle est dédiée à la peinture et aux arts graphiques des XXe et XXIe siècles.