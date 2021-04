Dans les coulisses du Palais du Roure avec Louis Millet 2/2

Le Palais du Roure en Avignon

A la fin du XIXe siècle, Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature et père de la « Renaissance provençale », y a fondé un journal. En effet, la famille Baroncelli, qui posséda l’hôtel du milieu du XVe siècle au début du XXe siècle faisait partie de la haute société avignonnaise.

En 1918, la femme de lettres Jeanne de Flandreysy rachète le palais du Roure qui fut pendant quatre siècles la demeure d’une famille d’origine florentine, les Baroncelli, et que fréquenta Frédéric Mistral qui lui donna son nom.



Folco de Baroncelli

Mais c’est surtout au XXe siécle que le Palais du Roure est devenu un rendez-vous intellectuel, lorsque Jeanne de Flandreysy le posséda. Ancienne égérie de la Belle-Epoque, elle avait gardé l’habitude des mondanités culturelles. Conférences, réceptions, concerts et congrès réunissaient ainsi des universitaires, conservateurs, historiens, auteurs...

Jeanne accueillit même un certain temps les poètes Louis Le Cardonnel et Léo Larguier, ainsi que le peintre Henry de Groux, qui laissèrent au Palais du Roure une part importante de leur production. Elle le restaure et le transforme en un haut lieu de la sauvegarde de la culture provençale, tout en se passionnant pour l’Italie. Elle y constitue une importante bibliothèque italienne et multiplie les actions en faveur d’un rapprochement franco-italien, au nom de la latinité, en participant notamment à des rencontres culturelles binationales et en adhérant au Comité France-Italie.

La vie fut ainsi toujours foisonnante dans cette demeure de passage qui reçut souvent les grands esprits du temps. Devenue aujourd’hui municipale, elle poursuit sa vocation de rayonnement intellectuel auprès des visiteurs et des chercheurs.



Joë Hamman, Jeanne de Flandreysy et Folco de Baroncelli en Indiens



Dédicace de Buffalo Bill à Folco de Baroncelli