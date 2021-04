Dans les coulisses du Palais du Roure avec son conservateur Louis Millet.1°part

Le Palais du Roure est un lieu témoignant de l'histoire d'une grande famille avignonnaise et d'une architecture constamment remaniée depuis le XV° siècle.

Ancien Hôtel de Baroncelli-Javon, Fondation Flandreysy-Espérandieu. Pendant cinq siècles, de 1469 à 1908, les Baroncelli, originaires de Florence, occupèrent la demeure gothique transformée au XVII° siècle en hôtel particulier auquel Frédéric Mistral donna le nom de « Palais du Roure » .



C’est aujourd'hui un centre de culture méditerranéenne, plus spécialement consacré à la Provence, son histoire, ses traditions, sa langue et sa littérature.