Dans les entrailles de l'hôtel des ventes de Lille 2/5

L’Exploration de la semaine nous emmène dans les entrailles de l’Hôtel des ventes de Lille où se vendent chaque année entre 12 000 et 15 000 objets. Entre belles ventes et désillusions, ses codes, ses rites, Elise Le Mer nous fait découvrir un univers où se côtoient experts, passionnés, initiés et simples amateurs pour des ventes parfois exceptionnelles.