Dans les jardins viennois

Vienne: 171m d’altitude ,à l’est , au bord de la plaine du Danube , celle que l’on appelait

auparavant « la Grande plaine hongroise » la »Putza » qui vient buter sur les Carpathes , au nord et à



l’ouest les belles préalpes toutes remplies de bois ,la WienerWald , la foret viennoise , célébrée par tous

les romantiques et mis en musique par Beethoven et Schubert , au sud les collines du Wiener berg , les

collines de Vienne .