Dans mon oeil, deux verres, le nouvel album d'Eric Daunis

Originaire du Nord de la France où il y passe son enfance jusqu’à 20 ans, Eric décide de découvrir de nouveaux horizons en allant s’installer en Charente Maritime. Se consacrant à ses études d’Aide-Soignant et à la Musicothérapie, il consacre une facette de son talent en venant en aide aux personnes en difficulté. Sa formation professionnelle en musicothérapie et pédagogie musicale démontre une source différente d'études artistiques. Après une longue absence Eric Daunis s’installe au Pays Basque en 2019 et vous présente son nouvel album« Dans mon œil, deux verres » en collaboration avec Frédéric PETIT et Mickaël Cadour.