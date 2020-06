Dans un Jardin Anglais / troisième partie

Un nouveau style est lancé, il va accompagner le grand mouvement du romantisme, ce style néo-gothique, que l’on qualifiera plutot de « troubadour » en France, essaime dans tout le paysage, avec ses églises, ses chateaux, ses chapelles et la redecouverte des jardins médievaux et ceux de style « Tudor » dont nous avons parlé. Rendez -vous à Oxford et promenez vous, les batiments des universités sont dans un curieux mélange.