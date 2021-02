David Léonard

David Leonard (anciennement de All Sons &Daughters),», revient avec son premier album solo, "The Wait".

Imprégné de nostalgie et entouré de thèmes d’identité et de fidélité de Dieu, "The Wait " est l’histoire de David racontée dans une chanson. Tout est dans un style varié pop rock légèrement électro ; bref un très bel opus.