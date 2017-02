De Aeternitate

Depuis les chants de deuil et de lamentation des Grecs de l’Antiquité jusqu’aux œuvres contemporaines d’un Xenakis ou d’un Penderecki, la mort, avec son cortège de sentiments et d’émotions, a toujours été un des thèmes incontournables de la musique occidentale, thème autour duquel s’inscrit souvent la représentation de la crainte, du pardon, du salut, de l’espoir et de la paix.

Avec des œuvres de Johanna Christoph Bach, Christoph Bernhard, Johann Fischer, Christian Spahn… A travers un enregistrement de Carlos Mena et le Ricercare Consort, Diapason d’Or de l’année 2002.