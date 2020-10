De Jean-Michel Jarre à Nina Simone : visite de l'Open Museum du PBA à Lille 4/5

Découvrir ou rédécouvrir les Rubens, les Bosch, les Monet ou même la dernière œuvre de Jean-Michel Jarre, tout ça en musique, confortablement installé dans des fauteuils en velour.

Voilà ce que propose le Palais des Beaux Arts (PBA) de Lille, dans plusieurs salles du musée, pour cette nouvelle édition de son Open Museum Music, jusqu'au 11 janvier 2021.

Et c’est Régis Contentin, chargé de la programmation contemporaine du musée, qui nous fait la visite, agrémentée d’extraits musicaux issus de la bande-son de cette expérience muséale atypique.

Une visite qui nous mènera jusque Jean-Michel Jarre : l’artiste nous présentera sa dernière oeuvre exposée pour l’occasion au Palais des Beaux Arts de Lille.



Dans ce 4ème épisode, Régis Contentin nous fait déambuler dans les différentes salles du musée aménagées pour l'Open Museum, au son de Massive Attack (TearDrop) et de Hans Zimmer (My mind rebels at stagnation).