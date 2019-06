Fil rouge : "De la liberté à l’aurore"



- REMUSICALISER LE MONDE

"De la liberté à l’aurore"

Création de Martin Ferron (paroles, musique et interprétation)



- BESOIN d’AILLEURS

Coltan et Cobalt du Congo, minerais essentiels à nos appareils électroniques, mais catastrophes sociales et environnementales (…). Un projet pilote permet d’espérer plus de justice et de liberté. Un reportage de Patrick Kahondwa



- CULTURE DE SENS

"Création radio inspirée de la scène finale du film Forgiven de Roland Joffé. Ce film tire sa source dans l’histoire de Mrs. Morobe, une exploitante agricole, qui pendant le génocide rwandais a perdu ses proches, mais qui a trouvé le moyen de pardonner et de réinsérer leur assassin, en l’engageant comme ouvrier. Voici le face à face entre la mère de la victime et l’accusé qui reconnaît sa faute"



- MUSIQUE

"Liberté ou Le coeur est un oiseau", de Michel X Côté et Richard Desjardins, remixé et réarrangé par Martin Ferron.



Martin Ferron : Textes, Animation, Musiques et Réalisation

Erika Leclerc-Marceau : Animation