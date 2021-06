De lamentazione

l'exploration des Lamentations de la fin du Moyen Age à la Renaissance.



L'ensemble Beatus s'est produit le 28 mai au manège de l'Abbaye de Pontlevoy.

Le nouveau programme de l’Ensemble Beatus me?lange temps sacre?s et temps profanes. L’office de la Semaine Sainte est l’axe de la partie religieuse. En son cœur figurent des extraits des somptueux re?pons polyphoniques Tenebrae Responsoria compose?es et publie?es par l’illustre Don Carlo Gesualdo en 1612. Tenebrae est le nom donne? a? l’office des Vigiles et des Laudes des Jeudi, Vendredi et Samedi Saints pre?ce?dant Pa?ques.



ensemblebeatus.fr



Ensemble Beatus :

Esther Labourdette

Marion Delcourt

Jean-Paul Rigaud

Erwan Picquet

Renaud Brés

Stephan Olry