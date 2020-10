De Madison à Mystic au Connecticut.

Dans ce troisième Suivez le guide dans le Connecticut, nous serons de Madison, avec le chef français Jacques Pépin, puis à Mystic où le Mystic Seaport Museum nous ouvrira ses portes.



Suivez le guide a réalisé à Madison, le rêve d'Aude, une française qui souhaitait rencontrer l'une des ses idoles, un chef francais, installé depuis 60 ans aux Etats-Unis, connu de tous les américains ou presque et totalement inconnu en france ou presque. Jacques Pépin, homme de cuisine et de télévision qui a enregistré de nombreuses émissions de télévision avec Julia Child, très célèbre aux Etats-Unis et découverte en France au cinéma dans Julie et Julia avec Meryl Streep et Amy Adams. De Madison, nous prendrons la route de Mystic pour un autre petit joyau touristique. Le Mystic de Mystic pizza avec Julia Roberts, tourné en 1988. Nous visiterons le Mystic Seaport Museum et marquerons une courte étape à la boulangerie Sift, la meilleure boulangerie des Etats Unis où l'on peut prendre une part de...quiche lorraine.