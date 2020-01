"De Metz à Lady Chatterley" la petite histoire de la grande Histoire!

Frieda von Richthofen qui vit à Metz inspirera l'héroïne de "l'amant de lady Chatterley" de DH Lawrence. Un épisode rocambolesque, un déchirement familial, après la guerre leur vie est faite d'errances et au final un livre de passions. Armand Bemer, écrivain et poète vous en dit plus au micro de Chantal de La Touanne.