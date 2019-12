Débattre sans se battre

États généraux de la bioéthique, Grand Débat national, Convention citoyenne pour la transition écologique... On peut difficilement dire qu’en France, le fuyons le débat ! Mais savons-nous pour autant encore débattre ? C'est la question que pose le dernier numéro de la revue Projet.



Quand le débat devient une manœuvre politique

Pour qu'un débat digne de ce nom ait lieu, il faut veiller à ce que ce ne soit pas une manière, pour nos gouvernants, d’être quittes de leurs responsabilités. Il ne faudrait pas non plus que la bonne conscience qu’ils retirent dans la mise en place des ces instances les empêche de mener une réflexion plus approfondie sur l’effectivité politique de tous les sujets qui peuvent être matière à controverse.

développer une vraie culture du débat

Quel que soit notre niveau de responsabilité, notre catégorie sociale et notre génération, il est nécessaire que nous acquérions une vrai culture du débat en nous inspirant de beaucoup d’expériences menées avec profit par un certain nombre d’ONG et d’associations. Il est en va de l’avenir de notre démocratie, de sa bonne santé et de la visée qui nous tient tous à cœur, construire une société plus apaisée.