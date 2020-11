Cette semaine : debout dans le vent



REMUSICALISER LE MONDE (par Martin Ferron) :

"Debout dans le vent" (…) suivi d’une composition inspirée des mots de Denis Mukwege. (…)



PEU DE GENS EN PARLENT

Né de l’inventivité et du courage, le mythique Marché Gambela (Congo) offre le modèle d’une dignité et d’une joie de vivre dans la modestie. (…)



EN MUSIQUE

Se lever face à nos peurs de glace, se lever en tenant la main de ce qui nous dépasse. "Se lever" - Rachel Anyeme. (…)



CULTURE DE SENS

Se lever et se tenir debout, c’est parfois faire preuve d’originalité par rapport à son milieu : l’atypique orchestre symphonique de Kinshasa, ses initiateurs et ses musiciens (Aurélie Fontaine). (…)



- Martin FERRON : Textes, Voix, Musiques et Réalisation

- Erika LECLERC-MARCEAU : Voix