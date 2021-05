Cette semaine : Debouts dans l’aube



REMUSICALISER LE MONDE (par Martin Ferron) :

"Debouts dans l’aube" suivi d’une composition inspirée des mots de Denis Mukwege



PEU DE GENS EN PARLENT :

Né de l’inventivité et du courage, le mythique Marché Gambela (Congo) offre le modèle d’une dignité et d’une joie de vivre dans la modestie



EN MUSIQUE :

Se lever face à nos peurs de glace, se lever en tenant la main de ce qui nous dépasse. "Se lever" - Rachel Anyeme



CULTURE DE SENS :

Se lever et se tenir debout, c’est parfois faire preuve d’originalité par rapport à son milieu : l’atypique orchestre symphonique de Kinshasa, ses initiateurs et ses musiciens (Aurélie Fontaine)



- Martin FERRON : Textes, Voix, Musiques et Réalisation

- Erika LECLERC-MARCEAU : Voix