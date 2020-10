S’il y a un mot qui offre des sens pour le moins diversifiés, tantôt valorisants tantôt inquiétants, c’est bien ce mot "décor" tout droit issu bien sûr du verbe "décorer", sur lequel nous allons revenir. Il y a en effet une différence marquante dans l’usage entre les décors somptueux, champêtres ou, au contraire, les décors sans intérêt évoqués quand on nous dit qu’on fait partie du décor, entendons qu’on ne compte pas, ou pire qu’on part dans le décor, lorsque la voiture quitte la route.

Une origine latine

Il y a au départ le latin decus, decoris, qui désigne un ornement, mais ce mot même de decoris vient en fait d’un autre verbe latin qui est decere convenir, et c’est de cette idée de ce qui convient, que vient l’idée d’une décoration adéquate. À y mieux réfléchir nous est resté un mot latin toujours en vigueur, le décorum, c’est-à-dire l’ensemble des règles qu’il convient d’observer pour bien se tenir dans une société, d’où l’expression observer le décorum, suivre "les règles du décorum".

En 1899, on atteste cependant d’un sens plus spécifique, le décorum devenant l’étiquette à suivre, le décorum royal par exemple. Pour revenir au décor, en fait il faut distinguer, ce qui rend plus beau un objet, un lieu, des tentures formant décor ou une assiette décorée, et puis le décor, qui fait partie du monde du spectacle, le décor de théâtre. Rappelons que le théâtre est né sur le parvis de nos églises avec notamment des représentations de l’évangile.

Au Moyen Âge, tous les décors étaient installés dès le départ et ne bougeaient plus, ce sont les acteurs qui se déplaçaient, si la scène se passait au paradis, ils se mettaient devant le décor y correspondant et si c’était en enfer les acteurs se déplaçaient. Le premier à mettre en œuvre des décors mobiles grandioses et très mobiles, avec toute une machinerie, ce fut en fait au XVIIIe siècle Voltaire.

Le décor a aussi évoqué le paysage, par exemple, un décor de verdure, de montagnes. Et ce sont les véhicules quittant la route, rejoignant ce type de décor qui sont à l’origine de l’expression s’en aller dans le décor. D’où deux définitions plaisantes de mots croisés pour faire deviner le mot "décor" : "Sortie de route" ou "garage d’automobiles". Bon, on évitera ce type de garage !